Stiri pe aceeasi tema

- Anunț pentru elevi și parinți! Cursurile incep mai devreme in anul școlar 2018 – 2019. Mai precis, scoala incepe luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare, adica 34 de saptamani. Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea…

- Școala Generala „Nicodim Ganea” din Bistra, Școala Primara din satul Ciuldești și Școala Gimnaziala din Garde se pregatesc pentru noul an școlar 2018 – 2019. Pe lista de investiții figureaza: amenajare de grupuri sanitare la Școala Primara Ciuldești, reabilitare centrala termica la Școala Generala „Nicodim…

- Daca emoțiile examenelor de titularizare și definitivat in invațamant s-au incheiat de cateva zile, a urmat selecția pentru funcțiile vacante Post-ul Selecția pentru funcțiile vacante de directori și directori adjuncți din unitațile de invațamant dambovițene apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. "Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare…

- Cateva zeci de locuitori din satele Sasca Mare, Paiseni și Șinca din comuna suceveana Cornu Luncii, fac un apel disperat catre autoritați sa aloce fonduri pentru regularizarea raului Sasca Mare, investiție care le-ar proteja casele dar și viețile de inundațiile care se produc permanent in zona atunci…

- Primarul Mihai Chirica a semnat joi un contract cu Centrul Consultativ European pentru Investitii (European Investment Advisory Hub – EIAH sau Hub) al Bancii Europene de Investitii (BEI) in vederea dezvoltarii integrate a unui ‘cartier inteligent’ in jurul zonei propuse pentru constructia Spitalului…

- „Comuna Raca a fost reinfiintata in 2003 si are potential ridicat in agricultura si zootehnie. In prezent, in anul Centenarului Marii Uniri suntem in grafic cu obiectivele propuse prin strategia de dezvoltare a localitatii. Agenda de lucru este plina. Voi continua cu asfaltarea drumurilor, iar introducerea…

- Bogdan Hutuca, vicepresedinteal Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, a declarat, miercuri, faptul ca PSD a vrut infiintarea Fondului Suveran de Investitii pentru a putea sa „ocoleasca legislatia care guverneaza achizitiile publice“, dorind acordarea contractelor prin incredintare…