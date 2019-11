Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a declarat, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, ca firma care a efectuat deratizarea in cele trei blocuri din Timișoara nu avea autorizație. "Indivizii care au facut deratizarea au fost iresponsabili, au folosit niște substanțe ale carui antidot este inca necunoscut. S-au luat masuri…

- Ioan Buța, patronul firmei care a a efectuat deratizarea din blocul din Timișoara, unde au murit doi copii și o femeie, a fost reținut de procuori pentru 24 de ore. Luni seara, un alt bloc din Timișoara a fost evacuat, unde aceeași firma a facut deratizare și unde a fost descoperita o substanța foarte…

- ISU Timiș a dispus evacuarea unui bloc din Timișoara de pe strada Vaida-Voievod nr. 1, dupa ce la etajul 4 a fost descoperit un apartament care facuse operațiunea de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut deratizarea in blocul din strada Miorița, nr.8 in care au murit trei oameni. ”S-a…

- Un servici de mașini și doua spalatorii auto din Timișoara au fost sancționate de polițiștii locali. Oamenii legii au gasit mai multe nereguli, nu doar din punct de vedere al mizeriei, dar și perspectiva legalitații de funcționare. Amenzile totale s-au ridicat la 4500 de lei. Chiar pe b-dul Liviu Rebreanu,…

- Substante medicale expirate si de noua ani, sala de operatie fara sursa de apa sterila sau mancarea bolnavilor transportata in conditii mizerabile. Acestea sunt doar o parte din nereguli grave care au fost scoase la iveala la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu in urma unei verificari care a…

- Captura insemnata de droguri in urma perchezițiilor de marți, la Timișoara. Polițiștii de la Crima Organizata au gasit in casele suspecților 2,5 kilograme de canabis, sute de comprimate de ecstasy, dar și amfetamina. Cinci dintre persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore.

- Dispeceratul Poliției Locale Arad a fost solicitat telefonic la numarul 0257 – 939, sambata, 26 octombrie, de catre un aradean. Acesta a spus de existența unor obiecte periculoase (ace și seringi utilizate de catre anumite persoane), depistate de catre copiii care se jucau in zona Parcului Padurice…

- Pentru desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta a fost construit un zid de sprijin pe albia raului Jiet, iar in aceasta saptamana vor incepe o serie de lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica. De asemenea, in zona in care drumul este neasfaltat, au fost executate lucrari de reprofilare…