Un bloc de apartamente s-a prabușit in noaptea de sambata, 8 aprilie spre duminica, 9 aprilie 2023, in centrul orașului Marsilia, a anunțat duminica primarul din Marsilia, Benoit Payan, adaugand ca cinci persoane care locuiau in cladirile invecinate au fost ranite in incident, noteaza midilibre.fr.

Ocean Viking, nava-ambulanta inchiriata de SOS Mediterranee, a salvat sambata dupa-amiaza 92 de migranti aflati in primejdie la bordul unei barci pneumatice "supraincarcate si dezumflate" in largul coastei Libiei, a anuntat ONG-ul umanitar cu sediul la Marsilia (sudul Frantei), noteaza AFP, citat de…

Zeci de oameni au murit dupa ce un ciclon devastator a lovit Mozambic pentru a doua oara in decurs de o luna. Victime și pagube sunt și in statul Malawi, potrivit Reuters.

Apararea civila din Siria a declarat marti ca cel putin 22 de persoane au murit din cauza unui focar de holera declansat in nord-vestul tarii, in urma cutremurelor devastatoare care au lovit si Turcia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Cateva sute de kilograme de cocaina au fost recuperate duminica de autoritati de pe o plaja din nordul Frantei, a anuntat luni o sursa judiciara, transmite AFP.

Atacantul argentinian lionel Messi a marcat al 700-lea meci din cariera la nivel de club. Atacantul a atins un punct istoric in meciul din etapa a 25-a a campionatului Franței cu Marsilia, care s-a incheiat cu o victorie zdrobitoare, 3-0 pentru parizieni.

Zeci de pompieri intervin, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Piata Centrala a municipiului Buzau, din primele date reiesind faptul ca nu sunt victime surprinse de flacari, potrivit Agerpres.Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

Doua maimute tamarin, care disparusera de la Gradina Zoologica din Dallas, probabil furate, au fost gasite in viata de politie si returnate gradinii zoologice, au anuntat marti seara autoritatile americane, relateaza miercuri AFP.