Stiri pe aceeasi tema

- Consecințele Brexitului se fac din ce in ce mai simțite: numarul europenilor care sunt opriți sa intre in Regatul Unit a crescut de la inceputul anului, iar majoritatea celor cu probleme sunt romani.

- Polițiștii au demarat o ancheta in Vrancea, unde sunt suspiciuni ca mai multe teste COVID au fost falsificate. Oamenii legii au facut patru percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite de falsuri, informeaza IPJ Vrancea.

- Prezența a doi urși pe raza județului Alba a fost semnalata, marți, de coordonatorul tehnic al Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba, Felix Bogdan Dragomir. Intr-o postare pe Facebook, insoțita de mai multe fotografii acesta a precizat faptul ca un exemplar de urs a fost…

- Oamenii de stiinta au descoperit in desertul Atacama din Chile ramasitele unei specii necunoscute anterior de dinozaur, care in urma cu milioane de ani traia in mijlocul vegetatiei luxuriante din locul care in prezent este cel mai arid din lume, un peisaj selenar alcatuit din roci si nisip, informeaza…

- Autorii unui studiu britanic care vor sa afle daca vaccinurile AstraZeneca-Oxford si Pfizer-BioNTech pot fi combinate intr-o maniera sigura pentru a obtine o schema eficienta de vaccinare in doua trepte au decis sa adauge in aceasta cercetare stiintifica si serurile Moderna si Novavax, informeaza…

- Urmele unui urs de talie mare au fost gasite la marginea orașului Alba Iulia, intr-o zona in care oamenii ies la plimbari și la iarba verde.Joi seara, coordonatorul tehnic al Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba, Felix Bogdan Dragomir, i-a avertizat pe oamenii din oraș…

- Ministerul spaniol al Sanatatii si autoritatile regionale au cazut de acord miercuri seara ca vaccinul anti-Covid AstraZeneca sa fie administrat doar persoanelor cu varste mai mari de 60 de ani, potrivit Reuters. Decizii similare au fost luate și in Italia și Belgia care au hotarat ca serul sa fie administrat…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, despre protestele din mai multe orașe din țara impotriva noilor restricții, ca ințelege ca romanii „au obosit” dupa un an de pandemie și ca oricine poate protesta atata timp cat respecta legea. Premierul a mai spus ca este posibil ca ținta de 10 milioane de persoane…