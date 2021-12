Au fost creați primii roboți vii din lume. Mai mult, se pot și reproduce Oamenii de știința americani care au creat primii roboți vii, afirmand ca aceste forme de viața, cunoscute sub numele de xenoboți, se pot reproduce acum – și intr-un mod care nu este vazut la plante și animale. Formați din celulele stem ale broaștei africane cu gheare (Xenopus laevis) de la care iși iau numele, xenoboții mai […] The post Au fost creați primii roboți vii din lume. Mai mult, se pot și reproduce first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brașoveanul Florin Hrițuliac, patronul grupului Haff, a chemat in instanța toata presa care a scris despre momentul in care a fost arestat, in luna aprilie, inclusiv Libertatea. Procurorii il acuza de frauda intr-o afacere cu autorulote. Separat, ziarul aratase ca el a luat mii de euro in avans de la…

- Oamenii de știința americani care au creat primii roboți vii spun ca formele de viața, cunoscute sub numele de xenoboți, se pot reproduce acum – și intr-un mod care nu este vazut la plante și animale (studiul este disponibil aici). Formați din celulele stem ale broaștei africane cu gheare (Xenopus…

- Oamenii de știința americani care au creat primii „roboți vii” spun ca formele de viața, cunoscute sub numele de xenoboți, se pot reproduce independent și intr-un mod care nu a fost intalnit pana acum la plante sau la animale, informeaza CNN.

- Piața locala a muncii se transforma și deja au aparut noi joburi care in viitor vor fi foarte populare, susțin specialiștii. Alte joburi vor disparea sau se vor modifica fundamental in urmatorii ani.

- Lipsa somnului duce la depresie și anxietate: „In mod ideal, toata lumea ar trebui sa doarma opt ore pe noapte” Lipsa somnului duce la depresie și anxietate: „In mod ideal, toata lumea ar trebui sa doarma opt ore pe noapte” Persoanele care nu prea dorm probabil ca sunt familiarizate cu impactul pe care…

- In motivarea Tribunalului Prahova, prin care a fost respinsa propunerea de arestare preventiva a celor 4 inculpati, apar argumente ce amintesc de discursurile negaționiste.Astfel, judecatorul "nu poate avea in vedere concluzia exprimata de procurorul de caz potrivit careia activitatea infractionala…

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, fost și, posibil, viitor ministru al Sanatatii, a declarat joi, ca "sanatatea oamenilor nu se negociaza", afirmand ca romanii de rand au inteles acest lucru, spre deosebire de unii politicieni.

- Sondaj| O treime dintre romani cred ca oamenii preistorici au trait in același timp cu dinozaurii și 61% cred ca antibioticele ucid virusurile O treime dintre romani cred ca oamenii preistorici au trait in același timp cu dinozaurii și 61% cred ca antibioticele ucid virusurile La intrebarea daca urmatoarea…