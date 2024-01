Au fost aruncate ultimele zaruri dinaintea Finalei Naționale a Eurovision 2024 Astazi, 17 ianuarie 2024, IP Compania „Teleradio-Moldova” a organizat procedura de tragere la sorți a ordinii in care vor evolua cei 11 concurenți in cadrul Finalei Naționale de pe 17 februarie. Numarul de ordine a fost extras in mod individual de catre participanți sau de catre reprezentanții acestora, in cazul concurenților care nu au putut fi prezenți, noteaza Noi.md cu referire la moldova1. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii comitetului de organizare a selecției naționale a concursului Eurovision au admis, pe 26 decembrie, in etapa audițiilor live, 32 de piese si 29 de participanți care vor concursa in etapa naționala a concursului, pentru dreptul de a reprezenta Moldova la Eurovision 2024. Potrivit unui comunicat…

- Membrii comitetului de organizare a selecției naționale a concursului Eurovision au admis, pe 26 decembrie, in etapa audițiilor live, 32 de piese si 29 de participanți care vor concursa in etapa naționala a concursului, pentru dreptul de a reprezenta Moldova la Eurovision 2024. Potrivit unui comunicat…

- Compania noastra are deschisa o poziție de RESPONSABIL JURIDIC ADMINISTRATIV la sediul nostru din Luna (langa Campia Turzii), jud. Cluj. Descriere companie Gazon Luna reprezinta unul dintre cei mai mari producatori de rulouri de gazon din Romania. Compania noastra dispune de 2 ferme de producție rulouri…

- Transocean Barents și-a asigurat un nou contact cu OMV Petrom pentru forarea in apele adanci ale Marii Negre. Transocean Ltd. a anunțat un contract de minim 540 de zile pentru Transocean Barents cu OMV Petrom SA in platoul continental romanesc al Marii Negre. Programul este de așteptat sa inceapa in…

- Mai multe gospodarii din municipiul Sfantu Gheorghe au ramas, azi, fara apa potabila, dupa ce un grup de muncitori a taiat, din greseala, conducta principala de alimentare, informeaza autoritatile locale. Potrivit sursei citate, avaria a afectat o parte dintre locuintele aflate pe strazile Berzei si…

- Lansarea completa este asteptata sa aiba loc in martie 2024, a anuntat miercuri Disney. Compania a oferit anterior un pachet de Disney+ si Hulu, dar lansarea de miercuri face parte din integrarea celor doua platforme. Luna trecuta, Disney a fost de acord sa cumpere participatia de o treime la Hulu care…

- Administratia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a dat o a doua aprobare pentru medicamentul Jaypirca al companiei Eli Lilly, care este utilizat pentru a trata o forma de cancer al sangelui, potrivit News.ro și Hotnews, care citeaza Agenția Reuters. Compania a spus ca autoritatea…

- Producatorul american de medicamente a observat rate mari de efecte secundare adverse, care au fost in mare parte usoare si gastrointestinale, in randul pacientilor. O parte semnificativa a pacientilor au incetat, de asemenea, sa ia pilula, care isi propune sa fie o alternativa mai convenabila la injectiile…