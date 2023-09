Au fost anunțați noii directori general și financiar Metrorex Consiliul de Administrație a numit joi, in cadrul unei ședințe, directorii general și financiar Metrorex pentru urmatorii patru ani. Noul director general al metroului din subordinea Ministerului Transporturilor va fi Mariana Miclauș, iar directorul financiar al Metrorex va fi Ioana Diaconu, care in prezent este director in cadrul Ministerului Transporturilor. Foto: LinkedIn.ro Ioana Diaconu Foto: Ziare.com Mariana Miclauș Cele doua au fost puse in funcție de un Comitet de Nominalizare format din trei membri din Consiliul de Administrație. Șapte candidați pe un loc Metrorex, prin consultantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

