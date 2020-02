Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii români au fost aduși cu un avion militar, în condiții speciale. În urmatoarele doua saptamâni, ei vor fi izolați, ținuți în carantina într-un loc pe care autoritațile nu l-au dezvaluit. „Aeronava, configurata pentru misiuni de evacuare…

- Cei sase romani de pe nava Diamond Princess care au cerut sa fie repatriati au fost adusi in tara, sambata dimineata, cu o aeronava militara care a aterizat la Baza Aeriana 90. Ei vor ramane in carantina 14 zile, testele facute inainte de imbarcarea in avion la Tokyo fiind negative pentru infectia cu…

- Cei sase cetateni romani de pe nava Diamond Princess care au cerut repatrierea au avut rezultate negative la testul pentru infectia cu COVID-19, afirma MAE, care precizeaza ca au fost preluati de la Tokyo si vor fi adusi la Berlin, de unde vor reveni in tara cu o aeronava MApN, sambata dimineata.

- Ministerul Afacerilor Externe a facut precizari privind situatia cetatenilor romani de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in Japonia. "Prin intermediul Mecanismului european de protectie civila, in cursul zilei de astazi, o aeronava italiana va asigura transferul unui grup…

- Nava de croaziera Diamond Princess a fost bagata in carantina pe 4 februarie din cauza coronavirusului. Din pacate, doi romani aflati pe nava au fost depistati cu coronavirus, fiind transportati la un spital din Japonia.

- Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat…

- "Doi cetateni romani care se aflau in Germania, la Berlin, au fost adusi in tara, in aceasta seara. Cei doi cetateni au fost transportati din China in Germania prin intermediul unor zboruri medicale organizate in cadrul Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene", anunta Ministerul Sanatatii.Starea…

- Doi barbati romani, care au fost evacuati din China la Berlin, au fost adusi in tara duminica seara cu o aeronava de tip C-27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane. Cei doi vor fi testati pentru coronavirus, dupa care vor ramane inca 14 zile sub supraveghere medicala, anunta Ministerul Sanatatii.