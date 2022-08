Au deschis Statele Unite cutia Pandorei? O analiză The Economist Mai intai ca vicepreședinte și acum ca președinte, Joe Biden le-a spus chinezilor ca singurul lucru mai rau decat un conflict intenționat este unul neintenționat. Accidentul de care se temea s-ar putea sa se concretizeze acum, precizeaza The Economist . In timp ce avionul lui Pelosi se apropia de Taiwan pe 2 august – pe o ruta ocolitoare din Malaezia in jurul Filipinelor, pentru a evita Marea Chinei de Sud, care este presarata cu baze chineze – comandanții militari de la Beijing au anunțat o serie de „operațiuni țintite”. Acestea includ, in mod amenințator, exerciții cu muniție adevarata in jurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

