Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de trotinete electrice au crescut in Romania, pe fondul scaderii prețurilor de vanzare in condițiile ieftinirii materiilor prime, astfel incat aproximativ 50.000 de bucați se vand anual.

- ”O mare parte din hotelurile de pe litoralul romanesc, bulgaresc, grecesc si turcesc sunt foarte cautate de turisti. Acestea inregistreaza un grad mare de ocupare pentru sezonul de varf (iulie-august), datorita volumului impresionant de rezervari facute in avans in perioada ianuarie-martie. Evolutii…

- Atunci cand ne gandim la bauturi calde, cafeaua este printre cele mai consumate la nivel mondial, cu aproximativ 42,6 litri pe persoana pe an. Ceaiul este consumat in cantitați mai mari (85 de litri pe an), dar cafeaua este mult mai importanta valoric, deoarece se folosește mai multa cafea macinata…

- Vanzarile de ciocolata au explodat in aceste zile. Cererea inregistrata de producatori este de trei ori mai mare fata de restul anului, spun cei din industrie. Apetitul pentru ciocolata premium este mai mare decat oricand si, in ciuda preturilor deloc mici, unii cumparatori nu tin cont de acest aspect…

- Prețurile politelor auto obligatorii vor fi plafonate timp de șase luni, incepand de marți. Acestea vor fi la nivelul celor practicate de asiguratori la data de 28 februarie, anul acesta si vor porni de la clasa de baza bonus malus, adica B0. Astfel, daca aveti un istoric auto bun, veti plati semnificativ…

- Inainte de sfarșitul anului trecut, Tesla a redus drastic prețurile modelelor sale, in special in Statele Unite, Canada și in Marea Britanie. Mișcarea a venit dupa ce mai multe guverne au anunțat ca vor taia din subvențiile acordate proprietarilor de mașini electrice incepand din acest an. Acum, compania…

- Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), spune ca Romania are o legislatie destul de avantajoasa din punct de vedere al consumatorului si preturile sunt plafonate la niste niveluri destul de mici, mai ales la energie electrica , motiv pentru…

- Este revolta printre milioanele de abonați ai Hidroelectrica. Aceștia susțin ca sunt tratați diferit de compania de stat, unii cu oferte de preț mai mare, iar alții cu tarife mai reduse. Nemulțumirile vin și pe fondul intarzierii sosirii facturilor la clienți. Tot mai mulți romani regreta ca au trecut…