Au ceva de ascuns Cîțu și compania? In poza de mai jos „este o adresa oficiala a Monitorului Oficial catre o persoana fizica, in care se confirma ca, in perioada pandemiei, o singura hotarare a CNSU a fost publicata in M.Of., mai pecis, cea din 14 mai 2020, care și-a incetat efectele in 18 mai 2020, adica, dupa doar patru zile. Nicio alta hotarare a CNSU, nici macar cele cu efecte directe, nu au fost publicata in M.Of., pentru simplul motiv ca nu au fost trimise la publicare. Așa au considerat Orban, Cițu și Arafat ca e bine”, arata avocatul Piperea pe pagina sa de Facebook. „Culmea ironiei negre birocratice este ca trei hotarari… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

