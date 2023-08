Președinta Asociației Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, afirma ca a primit o solicitare pentru a elibera o adeverinta ca un bebelus este sanatos, pentru a putea fi botezat. ”Cand credeam ca le-am vazut pe toate, primesc solicitare de adeverinta ca un sugar e sanatos, ca sa poata fi botezat… Am solicitat suportul legal. Am primit informatia ca asa e legea de la patriarhie si sa fac bine sa respect legea, ca asa fac toti ceilalti medici, nu cracnesc. Am primit si o adeverinta drept exemplu, drept dovada (lumeasca) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR).…