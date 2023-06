Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza intre Nadlac și Peregul Mare.Au ars peste 7 hectare de grau din cauza unei țigari aprinse aruncate la intamplare. „In urma flacarilor au fost afectate aproximativ 7 hectare de grau, iar cauza probabila de producere a acestuia a fost stabilita ca fiind jarul…

- Un lan de grau a luat foc intre localitațile Nadlac și Peregu Mare, anunța ISU Arad. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 3... The post Arde un lan de grau intre Nadlac și Peregu Mare appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Incendiul, care a devastat de joi aproximativ 12.000 de hectare in Extremadura, in vestul Spaniei, a fost stabilizat sambata, iar unii dintre cei 700 de locuitori evacuati se vor putea intoarce acasa, au anuntat autoritatile regionale, noteaza AFP.

- Date obtinute cu ajutorul satelitului european Copernicus arata ca o suprafata de aproape 12.000 de hectare a ars, mai mult decat estimarile autoritatilor regionale evaluand zona dezastrului la 8.500 de hectare, scrie Agerpres.In cursul diminetii, coordonatorul protectiei civile Nieves Villar s-a…

- Peste 38 de tone de mobila second-hand, textile și materiale neferoase au fost depistate de polițiștii de frontiera de la Nadlac II. Deșeurile erau incarcate... The post Peste 38 de tone de mobila second-hand, textile și materiale neferoase, depistate la frontiera Nadlac II appeared first on Special…

- 1.773 de migranți au fost depistați in primele trei luni ale acestui an doar la frontiera Nadlac II, incercand sa treaca ilegal in Ungaria, majoritatea... The post Peste 1.770 de migranți au incercat sa iasa ilegal din țara, pe la PTF Nadlac II, in primele trei luni ale lui 2023. In 2022, in aceeași…

- Incendiul este sub control luni dimineața, deși nu a fost inca stins complet, a declarat ministrul de Interne Gerald Darmanin, adaugand ca un pompier a fost ușor ranit, potrivit Reuters . Acesta este primul incendiu major cu care se confrunta Franța in acest an. O iarna neobișnuit de uscata in parți…

- Un cetațean roman a fost prins de polițiștii de frontiera de la Nadlac la volanul unui autoturism marca Porsche Panamera 4S – in valoare de... The post Roman prins la frontiera Nadlac, la volanul unui Porsche Panamera cautat in Franța appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .