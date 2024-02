Au analizat ADN-ul lui Beethoven, extras dintr-o șuviță de păr, iar concluzia a fost uluitoare Analize recente ale ADN-ului din mostre autentificate de par arata posibila cauza a morții compozitorului Ludwig van Beethoven, dupa 200 de ani de la trecerea sa in neființa. Astazi nu mai este niciun secret faptul ca unul dintre cei mai mari muzicieni pe care i-a cunoscut vreodata lumea a fost surd funcțional. Au analizat genetic […] The post Au analizat ADN-ul lui Beethoven, extras dintr-o șuvița de par, iar concluzia a fost uluitoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Moartea compozitorului german Ludwig van Beethoven a fost probabil rezultatul unei infecții cu hepatita B, exacerbata de consumul de alcool și de numeroșii factori de risc pentru boli hepatice, reiese din analize recente ale ADN-ul din mostre autentificate de par, scrie Mediafax. Beethoven s-a stins…

- Secretul din parul lui Beethoven. O descoperire uimitoare dupa 200 de ani. Moartea compozitorului german Ludwig van Beethoven a fost probabil rezultatul unei infecții cu hepatita B, exacerbata de consumul de alcool și de numeroșii factori de risc pentru...

- Compozitorul german Ludwig van Beethoven a murit in martie 1827, dupa o boala prelungita. Imobilizat la pat inca de la Craciunul precedent, a fost atacat de icter, avea membrele și abdomenul umflate, iar fiecare respirație era o lupta. O echipa de cercetatori a aflat, pe baza dovezilor ADN, ce boala…

