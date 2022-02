Stiri pe aceeasi tema

- AT&T va separa de grup WarnerMedia, intr-o tranzactie de 43 de miliarde de dolari, pentru a-si fuziona proprietatile media cu Discovery si, de asemenea, va reduce dividendele cu aproape jumatate, relateaza CNBC. Actionarii AT&T vor detine 71% din noua companie Warner Bros. Discovery…

- Fondul Monetar International a facut o estimare a cheltuielilor provocate de Covid și a ajuns la o suma uluitor de mare: 12.500 miliarde de euro pana in anul 2024. Fondul Monetar Internațional (FMI) crede ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID-19 va costa economia globala…

- Economia mondiala va depași pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari anul viitor, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pana cand va depași Statele Unite ca prima economie a lumii, se arata intr-un raport publicat duminica și citat de Reuters, potrivit Mediafax.…

- Grupul american Intel Corp si autoritatile italiene au intensificat negocierile privind investitii estimate la opt miliarde de euro (noua miliarde de dolari) pentru construirea unei facilitati care va produce cipuri avansate, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Comisia Europeana a aprobat marti preluarea de catre Microsoft a companiei de inteligenta artificiala si tehnologie pentru voce Nuance Communications, pentru 16 miliarde de dolari, care este a doua mare achizitie facuta vreodata de producatorul Windows dupa achizitia de 26,1 miliarde de dolari a…

- Entegris, furnizor american de materiale pentru semiconductori, a anuntat miercuri ca va cumpara compania concurenta mai mica CMC Materials, intr-un acord evaluat la 6,5 miliarde de dolari, cu intentia de a-si dezvolta afacerile in contextul deficitului de semiconductori fara precedent la nivel mondial,…

- Startup-ul de mașini electrice Rivian a devenit al doilea cel mai valoros producator auto din Statele Unite la doar 3 zile dupa listarea pe bursa și în pofida faptului ca a livrat doar 156 de vehicule, relateaza Markets Insider.Prețul acțiunilor Rivian a crescut exploziv de miercuri, ziua…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a atins nivelul-record de 80,9 miliarde de dolari in luna septembrie, in contextul scaderii puternice a exporturilor si cresterii importurilor, informeaza agentia Associated Press, anunța Mediafax. Departamentul Comertului de la Washington a anuntat joi…