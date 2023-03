Atribuire directa marca CJC de servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru construire Centru multietnic in Eforie Sud (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Centru de colectare prin aport voluntar, in Blaj. Primaria a solicitat aviz de mediu Centru de colectare prin aport voluntar, in Blaj. Primaria a solicitat aviz de mediu Primaria municipiului Blaj a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba, pentru realizarea proiectului inființarea…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de elaborare expertiza tehnica la obiectivul de investitii "Amenajari interioare exterioare, consolidare si modernizare imobil D P 1E ndash; pentru Serviciul Clinic Judetean de Medicina Legala Constanta din Str. Stefan cel Mare, nr.33".Valoarea estimata…

- Valoare estimata a documentatiei tehnico economice este de 265.000 lei fara TVA Amplasamentul vizat pentru constructie este situat in Eforie Sud pe strada Republicii nr. 3 Terenul in suprafata de 3.400 mp in acte si 3.467 mp, rezultati din masuratori este in administrarea Consiliului Judetean Constanta…

- REȘIȚA – Amplasamentul cladirii de pe strada Furnalelor nr. 13 va fi predat maine catre constructorul care va transforma actuala ruina intr-un centru cultural modern! Municipalitatea vrea integrarea obiectivului in circuitul cultural-educativ. Proiectul urmarește reabilitarea și refuncționalizarea cladirii…

- Contractul are data 28 decembrie 2022, valoarea este de 615.720 lei, iar ofertant castigator este firma Watt Distributor SRL.Universitatea Maritima din Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit, prin anunt de atribuire la anunt de participare, contractul "Dotari laborator multifunctional stand…

- Valoarea contractului este de 34.300 lei Cristian Constantin este asociat unic si administrator al firmei Acesta este fratele lui Catalin Cucoara, fost director adjunct al Directiei Patrimoniu si Cadastru din Primaria Constanta, care a demisionat in luna aprilie 2021 din echipa primarului Vergil Chitac…

- Cererea de finantare transmisa de Primaria Lugoj pentru infiintarea unui depozit de colectare a deseurilor, a fost aprobata. Anuntul a fost facut de primarul ales, Claudiu Buciu, care a anuntat proiectul la inceputul lunii decembrie si care sustinea ca lugojenii au mare nevoie de un asemenea centru,…

- Contractul are data 28 decembrie 2022, valoarea este de 1.824.000 lei, iar ofertant castigator este firma Crinexcom SRL. Electrocentrale Constanta SA, ca autoritate contractanta, a atribuit, prin anunt de atribuire la anunt de participare, contractul "Sare gema bulgari sort 3 50 kgldquo;. Contractul…