- Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean gazduiește activitați, concerte și expoziții pentru toate varstele. Intrarea este libera, trebuie doar certificatul verde, iar activitațile sunt gratuite. Copiii se pot bucura de patinoar, carusel, trenuleț și mașinuțe sau pot participa la spectacole…

- Un anunț in acest sens a fost facute de fostul ministrul al Sanatații, Nelu Tataru, in prezent președinte al Comisiei de Sanatate și Familie din Camera Deputaților. In aceasta dimineața a avut loc o noua ședința a Comisiei de Sanatate și Familie din Camera Deputaților, iar principalul subiect pe ordinea…

- Nelu Tataru a declarat ca au fost aprobate testarile COVID gratuite atat pentru angajații de la stat, cat și pentru cei de la privat, pentru o perioada de 30 de zile.„S-a acceptat un termen de 30 de zile in care sa avem testari gratuite”, a spus Nelu Tataru, precizand ca este vorba și despre angajații…

- Deputații din Comisia de Sanatate au acceptat ca angajații de la privat și de la stat sa beneficieze fiecare de cate 10 teste gratuite COVID pentru intrarea la locul de munca, insa doar pentru 30 de zile, fața de propunerea anterioara de doua luni. De asemenea, a fost propus un nou amendament la proiectul…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca pensionarii nevaccinați vor avea acces in instituțiile publice pentru a-și ridica pensiile fizic. De asemenea, de aceeași excepție vor beneficia și persoanele nevaccinate care au de primit alocații pentru copii sau alte prestații sociale. „Din punct de vedere al…

- Tot mai multe tari europene solicita certificatul verde la locul de munca. In Italia, de exemplu, persoanele care ingrijesc batrani sau copii nu mai pot lucra fara acest document. Autoritatile vor face verificari, daca este respectata legea, iar cei care incalca normele, atat angajatii, cat si angajatorii,…

- DOCUMENT| Certificatul verde va fi OBLIGATORIU la restaurante și nunți, in localitațile cu rata de infectare intre 3 și 6 cazuri la mia de locuitori: MASURI NOI in Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin…

- Oamenii ar putea intra la restaurant, mall și nunți cu certificatul verde, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mie, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat. Intrebat, miercuri seara, daca va fi nevoie de certificatul verde la restaurant sau in…