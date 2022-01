Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera incendiara la Orhei, de Revelion. In noaptea dintre ani, mii de oameni și-au dat intalnire la OrheiLand, cel mai mare parc de distracții din țara, și au intampinat, intr-o atmosfera de poveste, anul 2022. Oamenii au cantat, au dansat impreuna și s-au bucurat in cadrul unui concert de excepție…

- Trecerea in Noul an va fi marcata printr-un foc de artificii in comuna Gornești. Se vor bucura de spectacolul pirotehnic de la mizeul nopții locuitorii localitaților Gornești și Periș. „Intampinam anul 2022 cu foc de artificii. Spectacolele pirotehnice organizate de Primaria Comunei Gornești vor avea…

- Trecerea dintre ani a fost marcata de catre ieseni cu numeroase focuri de artificii. Primaria municipiului a organizat un foc de artificii in centrul orasului, la Palatul Culturii. Pe langa acesta in oras au putut fi observate "jocuri de lumini" si in alte locuri. Atmosfera de sarbatoare a putut fi…

- Noul val de infectari și temerile legate de varianta Omicron spulbera planurile festive pentru sfarșit de an in multe dintre marile orașe ale lumii, care renunța rand pe rand la spectaculoasele evenimente publice și focuri de artificii. Altele inca mai cauta soluții și impun condiții stricte pentru…

- Noul val Covid și temerile legate de varianta Omicron spulbera planurile festive pentru sfarșit de an in multe dintre marile orașe ale lumii, care renunța rand pe rand la spectaculoasele evenimente publice și focuri de artificii. Altele inca mai cauta soluții și impun condiții stricte pentru participanți.

- Pandemia de coronavirus a luat cu asalt și țara noastra. Fix cand ne așteptam ca lucrurile sa revina la normal, iata ca autoritațile ne indeamna sa ne pregatim pentru venirea celui de-al 5-lea val de coronavirus in Romania. In acest sens, dr.Alina Prodan, medic la Spitalul Floreasca, a ținut sa le transmita…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Și in Romania, sute de oameni au ieșit in strada,…

