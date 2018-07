Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva saptamani inainte de a lua startul la Campionatul European de Atletism, programat in perioada 7 – 12 august, la Berlin, Paula Todoran a decis sa ia startul si in cursa de 10.000 de metri din cadrul Campionatului National de Atletism, desfasurat in aceste zile, la Pitesti. Atleta pregatita…

- Vineri si simbata, stadionul „Nicolae Dobrin” din Trivale, Pitesti, va gazdui Campionatul National de Atletism pentru seniori si tineret. La acest concurs, CSM Pitesti va fi reprezentat de 7 sportivi care au ca obiectiv ...

- Petre Apostol Stadionul „Iolanda Balas Soter” din Bucuresti a fost gazda etapei finale a Campionatului National de Atletism pentru categoria juniori 3, sportivi nascuti intre 2003 si 2004, competitie desfasurata sambata si duminica. Printre sportivii care s-au remarcat la aceasta editie de campionat…

- Aur, argint si bronz pentru sportivii nostri DOAR SASE AU FOST NOROCOSI… Sambata si duminica, pe stadionul “Nicolae Dobrin” din Pitesti s-a disputat etapa finala a Campionatului National de atletism pentru juniori I. Judetul Vaslui a participat cu mai multi sportivi, dintre care sase au urcat pe podium.…

- Astazi au continuat la Pitesti, pe stadionul "Nicolae Fobrin" finalele Campionatului National de Atletism pentru Juniori I. Dupa succesul remarcabil de ieri al Andreei Lungu, in aceeasi proba de aruncarea discului, dar la masculin, Marius Vasile (antrenor Nicolae Pavel) a reusit un nou record personal…

- Petre Apostol In zilele de 16 si 17 iunie, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter” din Capitala, s-au desfasurat probele etapei finale din cadrul Campionatului Național de Atletism pentru juniori 2 (copii nascuti in anii 2001 si 2002). La competitie au participat 548 de sportivi (268 fete, 280 baieți) din…

- Printre cei aproximativ 1300 de participanti la editia din acest an a Campionatului National de Atletism ce a avut loc la finalul saptamanii trecute la Bucuresti s-au numarat si sase atleti de la CSS Zalau. Cinci dintre acestia, Razvan Sabo, Maria Csiki, Radu Romocean, Stefan Serban si Gabriel Teglas,…