Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile din etapa a zece a Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK…

- Echipa de fotbal Vulturul 2020 Mintiu Gherlii a pornit ca din pusca in clasamentul AJF, dupa primele doua etape. Formatia antrenata de George Cotutiu a castigat si in weekendul trecut cu scorul de 3-1 (0-0) in fata Viitorului Girbau. A fost un succes mai greu conturat, dupa ce in prima etapa tot acasa,…

- Ultimul meci din etapa a cincea din Premier League le-a adus, joi, fața in fața pe Leicester și Manchester United. „Diavolii” au invins și au ajuns la trei meciuri consecutive caștigate in campionatul englez.

- Abia a inceput liga a IV-a si deja sunt schimbari de tehnicieni la echipa de fotbal Atletic Olimpia Gherla. Pe banca formației a fost numit un nou antrenor. Dupa infrangerea usturatoare cu 7-0 din prima etapa in fata vecinilor de la Vulturul 2020 Mintiu Gherlii, conducerea clubului gherlean a hotarat…

- Universitatea Craiova și FC Botoșani se dueleaza in aceasta seara, de la ora 21:00, in meciul ce incheie runda #7 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Rezultatele+marcatorii etapei #7 din Liga 1 CS Universitatea Craiova - FC Botoșani,…

- Meciurile din etapa a cincea a Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- Meciurile din etapa a patra a Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK…

- Parlamentul European și statele membre ale UE au ajuns, la inceputul lunii iunie, la un acord politic provizoriu in legatura cu propunerea Comisiei privind o soluție comuna de incarcare pentru dispozitivele electronice. Comisia Europeana in Romania subliniaza ca incepand din 2024, vor trebui sa fie…