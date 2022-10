Atlasul Virusurilor se află în România! Cum poți vedea pericolul invizibil (FOTO) Atlasul Virusurilor se afla in Romania! Este vorba despre prima expoziție 3D din țara noastra care exploreaza acest pericol invizibil de langa noi: virusurile. Expoziția care imbina imbina informația științifica din domeniul medical cu mijloace de expresie culturala, apeland la tehnologie, și poate fi vazuta pana pe 15 noiembrie. Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) și MSD Romania sunt „autoarele” acestei expoziții mai mult decat inedita, de un interes major. Este incredibila, in cazul de fața, intersecția dintre arta vizuala și știința , care permite explorarea fascinantei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia „Atlasul Virusurilor”, o transpunere in format 3D aflata la intersectia dintre arta vizuala si stiinta, care permite explorarea fascinantei lumi a virusurilor, a fost deschisa la Art Safari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pandemia de COVID-19 nu seamana din punct de vedere al mecanismelor si al fenomenelor epidemiologice cu nicio pandemie anterioara, in conditiile in care a avut o evolutie „extraordinar de rapida” si nu a urmat o trasabilitate „foarte clara”, a declarat recent presedintele Societatii Romane de Epidemiologie,…

- Excursiile propuse participantilor prezenti la Conferinta Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (PP-22), de la Bucuresti, vor avea loc in zilele de 1, 8 si 9 octombrie, potrivit unui anunt facut la finalul unei sedinte plenare organizata in marja evenimentului de catre delegatiei…

- O expozitie curatoriata de Art Safari unde poate fi admirata o opera semnata de Nicolae Grigorescu din colectia Muzeului National de Arta al Romaniei – “Car cu patru boi” si macheta avionului “Vlaicu II”, reconstituire la scara 1:5, din colectia Muzeului National de Istorie a Romaniei, va fi prezentata…

- Gigantul din Romania care deschide noi magazine! Pandemia a dat peste cap cele mai umulte afaceri, atat in Europa, cat și in Romania. Vorbim de business-uri cu vechime, cel puțin local, precum este și gigantul retailer inființat in 1999. Compania care a avut, și inca are, activitați intr-un anume domeniu,…

- Pandemia de Covid-19 a lasat repercursiuni grave asupra sistemului medical romanesc, care a avut de suferit din cauza exploziei de cazuri Covid-19 și a internarilor. Din acest motiv, mulți pacienți cu boli cronice au fost amanați din lipsa de locuri in spital, de tratamente sau de medici care sa ii…

- ​​Galeria Cetații Medievale Targu Mureș gazduiește intre 25 august și 4 decembrie expoziția „Marcel Iancu. Reconstruind artele Romania - Israel”, curatoriata de Raya Zommer-Tal, directorul Muzeului Janco Dada, și organizata de Art Safari, in cadrul ediției a 9-a, incheiate in 7 august. Proiectul este…

- Metaversul, tehnologia viitorului, capata amploare și va face posibila crearea unei punți intre lumea reala și cea virtuala. Florina Onețiu, romanca de la conducerea platformei Xclusiverse care ofera servicii in metavers, ne-a dat mai multe detalii despre cum va schimba metaversul lumea. ––––––––––––––––––––––––…