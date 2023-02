Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Ucraina ar trebui sa opreasca lucrarile pe Canalul Bastroe, pana cand specialiștii se vor pronunța și vor lua o decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Exporturile de marfuri realizate in luna decembrie 2022 au avut o valoare de 349,5 milioane dolari SUA, cu 1,8% mai puțin, in raport cu luna noiembrie 2022 și cu 7,5% mai mult, comparativ cu luna decembrie 2021, informeaza Biroul Național de Statistica, relateaza Jurnal.md preluat de Rador. Fii…

- Toate companiile din Romania care sunt in transpunerea Regulamentului european vor plati taxa de solidaritate, nu vor putea scapa, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, prezent marti seara la Complexul Energetic Oltenia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…

- Victor Ponta denunța incalcarea drepturilor minoritații romanești din Ucraina, dar și atitudinea președintelui Iohannis pe aceasta tema. Potrivit fostului premier, atitudinea lui Iohannis a facut din Romania o țara irelevanta, la mana altora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania va continua sa acționeze pentru a ajuta Ucraina și poporul ucrainean, atat timp cat va fi nevoie, i-a transmis președintele Klaus Iohannis omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-o convorbire telefonica avuta miercuri, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul roman a confirmat miercuri ca de la 1 ianuarie va inceta sa subvenționeze parțial prețul combustibililor, masura adoptata la finalul lui iunie pentru a se face fața scumpirilor provocate de razboiul din Ucraina, anunța Europa Press, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Moldovenii au devenit mai puțini ingrijorați de corupție, iar prețurile mari, razboiul din Ucraina și saracia au ajuns in topul preocuparilor, arata datele celui de al 4-lea Barometru privind situația politica din Moldova și relația cu Romania, produs comun IDIS Viitorul și CBX Research. Fii…