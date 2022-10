Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 152 de zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat, in intervalul 6 – 12 octombrie 2022, intarzieri de peste 60 de minute, pe Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti, iar 12 curse au fost anulate, informeaza joi Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, potrivit Agerpres. Dintre…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a anuntat, joi, ca peste 230 de zboruri de pe Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti au avut intarzieri mai mari de 60 de minute, in ultima saptamana, in timp ce 21 de zboruri au fost anulate. ”In intervalul 22 – 28 septembrie 2022, pe Aeroportul…

- Peste 680 de zboruri operate pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti au inregistrat intarzieri mai mari de 30 de minute, in perioada 15-21 septembrie. ”In intervalul 15-21 septembrie, pe Aeroportul “Henri Coanda”, 686 zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 30 minute, cu…

- O femeie de 61 de ani care a suferit un infarct masiv la bordul unei aeronave FreeBird Airlines, care zbura pe ruta Antalia – Tromso (Norvegia), si care intrase in stop cardio-respirator a fost resuscitata cu succes de echipa medicala de la serviciul specializat al Aeroportului ”Henri Coanda” si…

- Un avion Tarom cu aproape 200 de pasageri la bord s-a intors, vineri dimineața, pe Aeroportul din Otopeni la scurt timp de la decolare. Piloții au luat aceasta decizie dupa ce unul dintre geamuri s-a fisurat. Aeronava ar fi trebuit sa ajunga in Antalya, insa s-a intors pe aeroportul din București la…

- Avionul Miami – Istanbul a aterizat, luni, de urgența pe aeroportul romanesc Henri Coanda din cauza unui incident de la bord. Potrivit primelor informații, un barbat de aproximativ 65 de ani ar fi decedat in timpul zborului. In momentul in care echipajul de zbor a realizat ca barbatul nu mai prezinta…

- Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit,…