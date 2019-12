Atenționări de la Poliția Rutieră pentru șoferii aflați în trafic, în acest weekend Inspectoratul de Poliție Județean Alba atenționeaza șoferii ca alcoolul la volan este interzis de lege și le recomanda sa circule cu prudența in aceasta perioada aglomerata pe șosele. Alcoolul constituie un important factor de risc pentru sofer, pasageri si ceilalti participanti la trafic, crescand sansele de implicare intr-un accident rutier, potrivit IPJ Alba. Poliția Rutiera […] Citește Atenționari de la Poliția Rutiera pentru șoferii aflați in trafic, in acest weekend in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

