Atenționare meteo. Frig, ploi și chiar lapoviță și ninsori, în mare parte din țară Vremea rece nu vrea sa plece, deși suntem la mijlocul primei luni de primavara. ANM a emis atenționari de vant puternic, vreme rece, dar și lapovița și ninsori, in Maramureș și vestul Moldovei. Meteorologii anunta ca precipitatiile vor cuprinde cea mai mare parte a tarii, indepand de miercuri dupa-amiaza, fiind vorba de ploi, dar si lapovita si ninsoare in zonele mai joase din Maramures, Transilvania si nord-vestul Moldovei. La munte vor predomina ninsorile. In cinci judete din vestul tarii va fi in vigoare o avertizare Cod galben de vant puternic. In Capitala, vremea se va raci. Administratia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

