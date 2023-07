Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pe parcursul zilei in 31 de judete.Astfel, intre orele 12:00 – 23:00, in zona de munte, Maramures, Transilvania, nord-vestul Moldovei, sudul Banatului, Oltenia, nord-vestul…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis, marti, o atentionare cod galben de averse valabila pana miercuri dimineata la ora 3:00 in 12 judete din vestul si nordul tarii.Astfel, in intervalul 27 iunie, ora 14:00 – 28 iunie, ora 3:00, in nordul Banatului, Crisana, Maramures,…

- Hidrologii au emis sambata, 10 iunie, o avertizare cod portocaliu de viituri, respectiv un cod galben de inundatii, valabile pe rauri din mai multe judete ale țarii.Potrivit hidrologilor, de astazi, de la ora 14:00, pana la ora 00:00, va fi valabil codul portocaliu pentru rauri din bazinele hidrografice:…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de vreme severa. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe, potrivit ANM . Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. In intervalul menționat,…

- Hidrologii au emis, joi, o avertizare cod galben de viituri pentru 14 bazine hidrografice din vestul si nordul tarii, pana vineri seara. „Incepand de astazi, 8 iunie, ora 13:00, specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor instituie Codul Galben, care…

- Conform hidrologilor, pana la ora 22:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri…

- Bazinele hidrografice de pe raurile Crișul Alb și Mureș sunt in atenția specialiștilor de la INHGA, pana miercuri 31 mai 2023, la ora 16:00, unde se pot inregistra posibile depașiri ale cotelor de aparare. De asemenea, potrivit hidrologilor, sub risc de inundații se afla și alte rauri din vestul…

- La 42 de ani de la ultima reorganizare teritoriala a Romaniei, deputatul USR Tudor-Vlad Benga a depus la Parlament un proiect prin care Romania ar urma sa reduca de la 42 la 12 numarul judetelor dar si comasarea unor localitati. HotNews a stat de vorba cu initiatorul, pentru a afla detalii. In Romania…