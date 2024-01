Atenționare de călătorie pentru Germania. MAE: Grevă generală, începând de luni Greva generala va afecta sectoare cheie ale economiei, precum agricultura, caile ferate, transporturile, expeditia de marfuri. Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție mai multe numere de telefon pentru asistența consulara. Atenționare de calatorie pentru Germania Ministerul Afacerilor Externe mai informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca grevele vor afecta serviciile regionale si pe distante lungi operate de Deutsche Bahn. ”Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale misiunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, grevele vor afecta serviciile regionale si pe distante lungi operate de Deutsche Bahn, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri, relateaza Agerpres.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale misiunii diplomatice si oficiilor consulare romane din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca a fost emis un cod portocaliu de ploi abundente si inundatii pentru masi multe departamente, informeaza Agerpres. Cele 11 departamente care vor fi afectate de ploi și inundații…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca persista perturbarile in transportul aerian, rutier si feroviar, generate de precipitatiile sub forma de ninsoare sau ploaie inghețata, relateaza agenția…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere.Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene si rutiere.Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie prin care informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca va fi organizata o greva generala in sectorul transportului feroviar si maritim, vineri, cu o durata preconizata…

- Potrivit MAE, transporturile umanitare, cele de animale vii, bunuri perisabile, combustibil si alte bunuri de prima necesitate nu se supun acestor restrictii. Mai multe informatii referitor la restrictia circulatiei camioanelor de mare tonaj pot fi consultate la . Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Republica Slovenia – Cod roșu de ploi torentiale si risc de inundații Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Slovenia ca agentia locala pentru mediu a emis, pentru data de 27 octombrie 2023, un cod roșu de ploi…