Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru marti si miercuri,…

- Nicușor Bratu, un roman in varsta de 47 de ani, a locuit ilegal mai bine de un an in Belfast, deși avea interdicție de a mai intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii.El a fost arestat miercurea trecuta și a oferit o explicație halucinanta, nu știa ca Irlanda de Nord face parte din Marea…

- Alegatorii britanici merg din nou la vot joi, pentru a treia oara in mai putin de cinci ani, acesta fiind primul scrutin din ultimii 100 de ani care are loc in decembrie, relateaza BBC, conform news.ro.Scrutinurile precedente au avut loc in 2015 si 2017. Sectiile de vot din 650 de circumscriptii,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis o avertizare de fenomene meteorologice severe - ploi puternice si intensificari mari ale vantului - in zona de coasta a Marii Mediterane.…

- Legaturile intre Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord - componentele actuale ale Regatului Unit - au fost slabite de sondajul pentru retragerea din Uniunea Europeana, din 2016, cand 52- din voturi au fost pentru Brexit, iar 48- impotriva. Rezultatul pentru intreaga tara a fost format din…

- Regatul Unit ar putea sa nu mai existe in actuala forma peste un deceniu, cred jumatatea dintre britanici, potrivit unui sondaj Ipsos MORI, citat de Reuters. Votul de 52 la 48% de la referendumul din 2016 pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a pus la incercare legaturile dintre Anglia,…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu Consulatele Generale ale Romaniei la Manchester si la Edinburgh, organizeaza 72 de sectii de votare in vederea exercitarii dreptului de vot pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2019.In acest context,…

- Premierul Tarii Galilor, Mark Drakeford, si omologul sau din Scotia, Nicola Sturgeon, i-au trimis luni o scrisoare lui Donald Tusk, presedintele in functie al Consiliului European."O amanare a Brexit ne-ar permite sa analizam in mod adecvat Acordul si sa elaboram legislatia in concordanta…