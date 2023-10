In perioada 3 - 5 octombrie, intre orele 22 și 1, autoritatile bulgare desfasoara pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse activitati de reparare a rosturilor de dilatare, iar in aceasta perioada circulatia rutiera pe pod va fi restrictionata in totalitate, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).