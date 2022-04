Atenționare a Poliției Vaslui pentru stăpânii de câini periculoși! CONTROALE… Zilele acestea, polițiștii Serviciului de Ordine Publica și polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, vor efectua verificari și controale cu privire la respectarea prevederilor Ordonanței de Urgența privind regimul de deținere al cainilor periculoși sau agresivi. Scopul acțiunilor este creșterea siguranței cetațenilor in spațiile publice și reducerea riscurilor […] Articolul Atenționare a Poliției Vaslui pentru stapanii de caini periculoși! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

