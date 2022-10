Marți, 25 octombrie, de la ora 8:30, pana joi, 27 octombrie, se va inchide circulația rutiera pe Str. 9 Mai, pe tronsonul cuprins de la intersecția 9 Mai – Calea Marașești („Ciupercuțe”) pana la Biserica Precista. „Avand in vedere adresa S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacau, prin care s-a solicitat restrictionarea circulatiei auto pe strada 9 […] Articolul Atenție, șoferi! Trei zile de haos in traficul din Bacau, dupa ce s-a decis inchiderea unui segment din strada 9 Mai pentru repararea unei avarii la rețeaua de termie a fost publicat in Ziarul de Bacau .