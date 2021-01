Stiri pe aceeasi tema

- Grecu este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului ministru 22 de tone de tabla – tabla cutata, țeava patrata, țeava rectangulara și rulouri de tabla – in valoare de 103.000 de lei ca sa deblocheze alocarea de catre Comisia Europeana a peste 5 milioane de certificate de carbon catre combinatul siderurgic…

- UPDATE: In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 4/VIII/3 din 4 ianuarie 2021 , ca urmare a indeplinirii condițiilor legale și constituționale necesare pentru efectuarea urmaririi penale fața de o persoana care, la data faptelor, deținea funcția de ministru, procurorii din cadrul Direcției Naționale…

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania, in perioada 2017 -2020, pot recupera intre 4% și 7% din cuantumul acestora, anunța Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). Anunțul vinde dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca Orange Romania trebuie sa plateasca amenda aplicata de ANSPDCP in legatura cu stocarea, fara drept, de catre furnizorul de telefonie a unor copii dupa actele de identitate ale clientilor sai.

- Italia a incalcat in mod "sistematic si persistent" legislatia Uniunii Europene prin depasirea limitelor maxime de poluare a aerului in mai multe zone, timp de aproape un deceniu, a stabilit Curtea de Justitie a UE, relateaza marti dpa si AFP.Din 2008 pana in 2017, "valorile limita zilnice…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca Romania a depus la Curtea de Justiție a UE trei acțiuni prin care e ceruta anularea unor masuri considerate a fi restrictive și disproporționate in cadrul Pachetului de Mobilitate.Și Bulgaria este nemulțumita de Pachetul de Mobilitate.…