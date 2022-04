Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, vineri, o atenționare meteo ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica pentru intreaga țara, dar și o avertizare cod galben de cantitați de apa insemnate și intensificari ale vantului, care vor dura pana sambata seara.…

- Astazi vremea va deveni in general instabila. Am și un cod galben de precipitații abundente și intensificari ale vantului pana maine la orele 21. Temporar vor fi innorari accentuate si va ploua in majoritatea zonelor. Vor fi averse ce pot avea si caracter torential, local insotite de descarcari electrice…

- Administrația Națioala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare meteo cod galben de ploi și vant puternic, valabila pentru mai multe județe din țara. Interval de valabilitate: 31 martie, ora 12 – 2 aprilie, ora 21. Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o Informare meteo care va intra in vigoare azi, la ora 12 și care este valabila pana sambata, 2 aprilie, ora 21.00. Pe parcursul nopții care urmeaza, zilei de maine și poimaine așteptam ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, respectiv…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben de ploi, vijelii si ninsori pentru mai multe judete din tara. In intervalul 31 martie, ora 12.00 – 2 aprilie, ora 21.00, vor fi ploi moderate cantitativ, intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica…

- Intreaga țara va fi sub avertizari meteo cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și vant puternic, anunța meteorologii, luni. Avertizarile sunt in vigoare timp de doua zile. Meteorologii au emis o atenționare meteo cod galben de vant, valabila luni pana la ora 16.00. Astfel, vantul se va intensifica…

- Meteorologii au emis luni, 17 ianuarie, avertizari cod portocaliu și cod galben de viscol și vant puternic pentru mai multe județe din țara, valabile de astazi și pana marți dimineața. Prima avertizare, cea de cod galben de vant puternic, este valabila de astazi, de la ora 10.00, pana la ora 16.00.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, intre kilometrii 10 (București) – 35 (Fundulea, jud. Calarași) se circula in condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa, pe alocuri, sub 50 de metri.Polițiștii le recomanda șoferilor…