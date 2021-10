Stiri pe aceeasi tema

- O noua hotarare de Guvern va fi adoptata azi. Se vor scoate restricțiile de circulație dupa ora 20.00, in weekend, pentru incidența de 4/1.000. Mai mult, se va aproba circulația libera, chiar și in zone carantinate, a celor cu certificat verde. Guvernul se afla intr-o ședința in care se va aproba o…

- Și astazi, in centrul Capitalei, va avea loc un antrenament al paradei militare organizata cu ocazia aniversarii a 30-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Astfel, o porțiune de drum de pe bulevardul Ștefan cel Mare va fi inchisa pentru circulație.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca de Ziua Independentei Republicii Moldova, pe 27 august 2021, intre orele 06:00 - 14:00, va fi suspendat traficul rutier pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, de la intersecția cu strada Mihai Viteazul pana la intersecția cu strada Vasile Alecsandri. De…

- In perioada 13-27 august va fi suspendat traficul rutier pe str. Ion Creanga, tronsonul cuprins intre bd. Ștefan cel Mare și Sfant și str. Eugen Coca, cu excepția transportului public, direcția spre str. Alba Iulia.

- Primaria Chișinau anunța ca intre 13 și 27 august 2021 va fi suspendat traficul rutier pe str. Ion Creanga, tronsonul cuprins intre bd. Ștefan cel Mare și Sfant și str. Eugen Coca, cu excepția transportului public, direcția spre str. Alba Iulia.

- Restricții de circulație in data de 10.08.2021,in funcție de condițiile meteo: -DN 67 km 176+000 – km 176+500 pe raza localitații Bunești se lucreaza la betonare șanț intre orele 08:00 – 18:00 . Circulația rutiera se desfașoara pe 1/2 din cale dirijat de piloți de circulație doar cand se toarna beton.…

- Municipalitatea anunța ca in acest weekend va fi suspendat traficul rutier in perimetrul sensului giratoriu de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfant cu strazile Henri Coanda, Calea Ieșilor și Ion Creanga.

- CHIȘINAU, 20 iul - Sputnik. Pe strazile din centrul Capitalei vor aparea noi marcaje rutiere. Este vorba despre benzile dedicate autobuzelor și troleibuzelor. Cu un anunț in acest sens a venit șeful interimar al Direcției generale transport public și cai de comunicație, Vitalie Mihalache. Autoritațile…