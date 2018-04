Atentie soferi, carburantii se vor scumpi in continuare! Care sunt cauzele

Titeiul a ajuns zilele acestea la pretul de 75 de dolari/baril, cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, astfel ca pretul carburantilor va fi mai scump in aceasta vara, iar analistii estimeaza ca acest trend va continua.



Financial Times publica o analiza in care arata soferilor care sunt principalele motive pentru care trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar pentru benzina si motorina in urmatoarea perioada.



Rusia, mana in mana cu OPEC



In primul rand, trebuie sa ne uitam la cel mai simplu motiv, cel al ofertei reduse si al cererii crescute. Stocurile de carburanti…