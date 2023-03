Incepand cu luna aprilie a.c., va demara admiterea in școlile de poliție, practic in toate școlile MAI de agenți și subofițeri/maiștri militari.Timpul va fi scurt. Daca nu te-ai pregatit pana acum, singura ta soluție este sa te apuci intensiv de studiu. Pentru a fi la curent cu admiterea in școlile de poliție, poți face un cont pe admiterepolitie.ro . Aici, poți sa rezolvi teste cu grile explicate din: Limba Romana(DOOM-3), Limba Engleza, Limba Franceza, Educație Civica, Raționament Logic și Legislația MAI! Surse din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au confirmat faptul ca Guvernul va modifica,…