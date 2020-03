Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu art. 4 din Ordonanța Militara nr. 4/2020, astazi, 31 martie 2020, incepe procedura de dezinfecție a tuturor scarilor de bloc din Municipiul Campia Turzii. Operațiunea va fi

- Primaria Alba Iulia a adoptat toate masurile incluse in ordonanțele militare, dar și altele suplimentare, percepute ca indispensabile in aceasta perioada. – Incepand de azi, 30 martie, se trece la dezinfecția scarilor de bloc, operațiunea fiind concentrata in acest moment pe cele 67 de scari pe care…

- Primaria Sibiu continua modernizarea transportului public cu fonduri europene nerambursabile. Practic, autoritațile au reușit sa obțina finanțare pentru o investiție in valoare de 98,09 milioane de lei, din care 93,68 milioane de lei reprezinta finanțarea nerambursabila. Read More...

- Fii ambasador al Sibiului turistic! Primaria Sibiu va invita sa deveniți voluntari in Centrul de Informare Turistica (CIT) din sediul central al Primariei Sibiu, alaturandu-va echipei care promoveaza orașul. Read More...

- Joi, 20 februarie a.c., primarul Sibiului, doamna Astrid Fodor, și directorul general al Agenției de Dezvoltare Regionala Centru, domnul Simion Crețu au semnat la sediul Primariei Sibiu contractul de finanțare din fonduri europene pentru proiectul de creare a unei linii “verzi” de transport public…

- Consiliul Județean Sibiu organizeaza, miercuri, 26 februarie, incepand cu ora 13, o dezbatere publica avand ca tema obiectivul de investiții ”Varianta ocolitoare Sibiu Sud”, aflat in faza studiu de prefezabilitate. Read More...

- SUPER-VEȘTI! SIBIUL, IATA, IN PLIN AVANT! Incepand din a doua jumatate a anului 2017, Primaria Municipiului Sibiu a depus proiecte pentru obținerea de fonduri europene in valoare de 345,527 de milioane de lei, ceea ce inseamna peste 75 de milioane de Euro. Read More...

- Miercuri, 22 ianuarie, Primaria Municipiului Sibiu a primit pachetele cu produse de igiena pentru persoanele defavorizate din municipiul Sibiu. Aceste pachete sunt acordate printr-un proiect cofinanțat din Fondul de Ajutor European. Read More...