Atenție, piteșteni! Se oprește curentul electric Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si pentru imbunatatirea parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, in Pitești, astfel: • in ziua de 14 aprilie 2021, in intervalul orar 09:00 – 14:00, B-dul Nicolae Balcescu bloc locuințe ENERGOMONTAJ in spatele LIDL Gavana alimentat din PTAB 20 kV ANSAMBLU LOCUINȚE ENERGOMONTAJ, lucrarea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

