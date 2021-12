Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni sunt in continuare la datorie, alaturi de jandarmi, pompieri, politisti locali si reprezentanti ai altor autoritati, cu care actioneaza in sistem integrat, pentru prevenirea raspandirii si combaterea infectarii cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au desfașurat…

- Polițiștii maramureșeni au aplicat saptamana aceasta numeroase amenzi celor care nu respecta legislația privind protecția impotriva COVID. In aceasta saptamana au fost desfasurate in sistem integrat 22 de actiuni in special, in zone aglomerate, la agenți economici și in mijloacele de transport in comun,…

- Polițiștii dambovițeni au continuat acțiunile organizate pentru creșterea gradului de siguranța al cetațenilor, menținerea ordinii și liniștii publice și verificarea respectarii masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, fiind organizate 22 de acțiuni punctuale.Astfel, pe parcursul zilei trecute,…

- Aproape 2.000 de persoane au fost controlate in ultimele 24 de ore, in cadrul acțiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in județul Argeș, fiind constatate peste 250 de incalcari ale legislației in vigoare. In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au…

- Continua controalele autoritaților in Timișoara și in județ. Astfel, vineri spre sambata, intre orele 18.00 și 01.00, politisti de ordine publica, proximitate, investigații criminale, precum și jandarmi impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș au desfasurat…

- Un numar de 427 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate si 44 de premise de conducere au fost retinute de politistii rutieri in perioada 8 – 10 octombrie, in urma unei actiuni pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, desfasurata pe raza judetului Galati, informeaza, luni, Inspectoratul…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au dat amenzi in valoare de aproximativ 56.000 de lei, in perioada 24-26 septembrie, cu ocazia unor actiuni desfasurate pe drumurile publice pentru cresterea gradului de disciplina in trafic, potrivit agerpres.ro.…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au dat amenzi in valoare de aproximativ 56.000 de lei, in perioada 24-26 septembrie, cu ocazia unor actiuni desfasurate pe drumurile publice pentru cresterea gradului de disciplina in trafic. ‘In cadrul activitatilor derulate,…