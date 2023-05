Stiri pe aceeasi tema

- Aeroclubul Teritorial „Constantin Manolache” Deva iși va deschide larg porțile pentru copii. Micuții pasionați de avioane sunt așteptați pe data de 27 mai sa admire flota de avioane. „Ziua Porților Deschise se apropie și, ca in fiecare an, ai șansa sa descoperi minunata lume a aviației. Te…

- Miercuri, 17 mai, intre orele 8-17, la intersecția strazilor Aristide Demetriade și Divizia 9 Cavalerie se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte din Proiectul CL 12 – Execuție rețele apa și canalizare Timișoara Nord – lot 2, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta in zonele…

- O noua editie a Targului „Iasul in bucate" va avea loc la finalul saptamanii viitoare. Potrivit unei informari a Primariei, partener in cadrul evenimentului, manifestarea va avea loc in perioada 19 – 21 mai in parcul Expozitiei. La Iasi sunt asteptati producatori de bucate traditionale, ecologice,…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) recunoaște performanța și recompenseaza studenții pentru eforturile depuse in cercetare oferindu-le diplome, premii și posibilitatea publicarii lucrarilor in reviste BDI. In acest sens, in perioada 27-28 aprilie, va fi organizat…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca, in data de 19.04.2023, intre 8:00 – 20:00, liniile 36B/36L și 52L vor circula pe traseu deviat din Str. Ion Ionescu de la Brad pe strazile O. Bancila, T. Vuia. Bran, Plevnei, ca urmare a lucrarilor de asfaltare a strazii Morii…

- Miercuri dimineața s-a vazut o creștere in prețul benzinei cu 0,005 lei pe litru la statiile Socar si Lukoil si cu 0,004 lei la Petrom, Rompetrol, OMV si Mol.Carburantii standard se comercializeaza astazi, 5 aprilie, in Romania cu preturi cuprinse intre 6.66 lei/l și 7.18 lei/l.Motorina s-a scumpit…

- Studenții și cadrele didactice de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) vor afla toate oportunitațile și informațiile despre posibilitațile de finanțare europeana chiar de la subsecretarul de stat Doina Iacoban. Vineri, 31 martie 2023, cu incepere de la ora 11:00,…

- VIITORUL SUNA BINE… Un barladean, absolvent al Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad” Iasi, a pus pe picioare o afacere, impreuna cu fratele sau, folosindu-se de o finantare europeana. Cei doi frati, Vlad Andrei si Razvan Ene, creeaza piese de schimb pentru masini, jucarii, sculpturi,…