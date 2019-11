Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in comuna Barbatești din județul Valcea. O copila de 12 ani a fost gasita moarta joi dimineața, cel mai probabil intoxicata cu monoxid de carbon. Fratele ei a fost dus cu ambulanța la spital, pentru ca se simțea rau.

- Un accident de circulație deosebit de grav a avut loc in orașul Horezu, pe Varful lui Roman. Acest eveniment rutier s-a produs pe drumul pietruit care duce catre Varful lui Roman, județul Valcea. Conducatorul unei utilitare a parasit carosabilul și s-a izbit de un copac.

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, a informat DPA, citat de agerpres.ro.

- Sectorul Prestari servicii, mobilier stradal din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public este angrenat in ultima perioada in remedierea mai multor distrugeri inregistrate la locurile de joaca din municipiu, in special la cele de curand modernizate (la blocul W, in parcul din fata Casei Tineretului,…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in comuna Dorna Arini, localitatea Cozanești. La sosirea echipajelor, ardeau doua autoturisme, in proporție de 80%, fara pericol de propagare. Nu s-au inregistrat…

- La Butimanu, Dambovița, un depozit de substanțe chimice a fost cuprins de flacari, in apropiere de DN 1. In Mihaești, Valcea, focul a izbucnit la o societate comerciala de lacuri si vopsele.

- Restricții temporare de circulație in data de 26.08.2019 : 1. DN 7 KM 162+750 – km 163+000 dr pe raza localitații Milcoiu se inchide sensul de circulație Pitesti – Rm.Valcea, iar circulația rutiera se desfasoara pe doua din trei benzi de circulație . Se lucreaza la montare parapet intre orele 08:00…

- Restricții temporare de circulație in data de 23.08.2019 : - DN 7 KM 162+600 – km 163+000 dr pe raza localitații Milcoiu , se inchide sensul de circulație Pitesti – Rm.Valcea, iar circulația rutiera se desfasoara pe doua din trei benzi de circulație . Se lucreaza la montare parapet intre orele 08:00…