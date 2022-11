Atenție la reinfectarea cu Sars-Cov-2! E mai periculoasă Comparativ cu infectarea inițiala, reinfectarea Covid-19 , indiferent de statutul vaccinarii, este asociata cu un risc mai mare de deces, spitalizare și forme severe, susține un studiu citat de Reuters. E mai periculoasa. ”Reinfectarea cu Covid-19 creste atat riscul efectelor acute, cat si riscul de Covid de lunga durata”, a spus dr. Ziyad Al-Aly de la Facultatea de Medicina a Universitatii Washington din St. Louis. ”Acest risc a fost evidentiat la persoanele nevaccinate, la cele vaccinate si la cele carora le-au fost administrat doze booster”, a adaugat acesta. Atenție la reinfectarea cu Sars-Cov-2!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

