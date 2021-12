Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anuntat ca organizeaza in primavara anului viitor un festival de stand-up comedy la care vor participa, intre altii, Dave Chappelle, Kevin Hart, Amy Schumer, Jane Fonda, Lily Tomlin, Jerry Seinfeld si John Mulaney, relateaza News.ro. „Netflix Is A Joke: The Festival” va avea loc…

- Fața catre fața, de Ioan Pintea, Editura Cartier Poezia ii pune in fața poetului oglinzi, il multiplica permanent și ii folosește imaginile pentru a-i infațișa nenumaratele chipuri pe care trebuie Post-ul PLAYBOOK – Gabriel ENACHE – Intre oglinzi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Staples Center, celebra arena americana, casa a echipelor din NBA Los Angeles Lakers și Los Angeles Clippers, își va schimba numele în Crypto.com Arena pentru suma record de 700 de milioane de dolari. Crypto.com este o platforma unde se pot tranzacționa criptomonede. "Crypto.com,…

- Dan Țuțu a revenit in postura de invitat special la iUmor, sambata, 30 octombrie 2021. Jurații s-au bucurat sa il revada pe concurentul care a oferit un moment copios pe scena de la iUmor sezonul 11.

- Nationala de fotbal Under-19 a Romaniei a invins reprezentativa similara a Ciprului cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, intr-un meci amical disputat pe stadionul Dinamo din Bucuresti. Unicul gol al partidei a fost inscris de Alexandru Pantea (39), din penalty, potrivit site-ului FRF. Cele doua…

- Pentru darea in exploatare a Arenei Chișinau mai este nevoie de aproximativ 700 de mii de euro. Despre aceasta a declarat miercuri ministrul Infrastructurii Andrei Spinu, la Jurnal TV. „Arena trebuie data in exploatare. Pentru a fi data in exploatare mai este nevoie de aproximativ 700 de mii de euro.…