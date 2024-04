Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai spectaculoase momente artistice, numere inedite și concurenți talentați se vad duminica, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, in cel mai nou episod iUmor – Alege comedia sezonul 16.

- Duminica, de la 20.00, iUmor – Alege comedia sezonul 16 revine cu noi numere și momente artistice spectaculoase, prezentate de concurenți care mai de care mai talentați, din toate colțurile lumii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Teo Trandafir revine la TV. Ce emisiune va prezenta! Teo Trandafir și Ilinca Vandici revin in fața telespectatorilor in curand, la Kanal D2. Cele doua vor prezenta o emisiune live, plina de informație fresh și asezonata cu spontaneitate și umor : “Follow us!”. Teo și Ilinca vor aduce in prim-plan informații…

- Cheloo a fost impresionat la iUmor, sezonul 16, de un concurent din Peru, care a venit special sa participe la show-ul de la Antena 1. Mauricio Lombardi a avut un numar savuros de stand-up comedy, care i-a cucerit pe cei patru jurați.„iUmor – Alege comedia” sezonul 16 aduce in fața juraților și a telespectatorilor,…

- Așa cum v-am anunțat in exclusivitate, Laura Cosoi este inca o vedeta care a semnat cu Antena Stars. Dupa cum v-am promis, cele mai importante informații din showbiz le aflați doar de la noi. Iata ce emisiune va prezenta celebra actrița și in ce data va avea loc premiera! Am aflat detalii din culise!

- Marian Godina, cel mai activ polițist in social media, iși muta mișto-urile in salile de stand up comedy. Aflat in concediul de creștere a copilului, agentul-șef Godina (37 de ani) iși face debutul in fața publicului amator pe scena unui cunoscut club din Capitala ca parte dintr-un alai de comedianți…

