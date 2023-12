Atenție la lumânările parfumate! Multe răspândesc substanțe toxice! Cu arome de vanilie, scorțișoara, fructe de padure…, lumanarile parfumate pot crea o atmosfera sarbatoreasca, relaxanta, dar, totodata sunt poluante, raspandind multe substanțe toxice. Mai ales in perioada sarbatorilor Craciunului, lumanarile parfumate sunt folosite frecvent, deoarece ele reinvie povești din copilarie. Aromele de citrice, ca și cele de menta improspateaza aerul din locuințe, aromele de scorțișoara și mere uscate ne duc cu gandul la dulciurile pregatite de bunici, aromele de vanilie, lavanda, rozmarin au efecte relaxante… Toate imbunatațesc starea de spirit, creeaza o atmosfera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

