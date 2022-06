ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Încă un accident teribil: A fost activat Planul Roşu de intervenţie Un accident in care a fost implicat cu microbuz si ar putea avea victime multiple a avut loc, miercuri, pe DN 1A, in localitatea Butimanu, fiind activat Planul Rosu de interventie, informeaza ISU Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri pe Drumul European 85, in localitatea Sinești. Trei persoane au murit, iar alte șase primesc ingrijiri medicale la fața locului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Patru barbați au fost loviți de un grup de indivizi, chiar in municipiul Constanța! Imaginile șocante inregistrate de camerele de supraveghere ale unui magazin din cartierul constanțean Tomis Nord, zona Cireșica, arata cum un grup de barbați, despre care se spune ca sunt proxeneți, iau la pumni și…

- Un accident grav in care au fost implicate o cisterna și un autoturism a avut loc duminica in județul Constanța. Doua persoane au murit, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O femeie din comuna Cerat, județul Dolj, este arestata la domiciliu, dupa ce polițiștii au mers la locuința ei și au gasit-o pe nepoata in varsta de 10 ani legata cu lanțul de picior, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Accident grav vineri pe DN6, in zona localitații Teregova, fiind implicate doua microbuze și un autoturism. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un accident teribil a avut loc, sambata dupa-amiaza, in parcarea celui mai mare mall din Romania, AFI Cotroceni! Un SUV a lovit, din lateral, o alta mașina, și s-a creat un carambol in care au fost avariate alte 3 automobile. STIRIPESURSE.RO a prezentat in exclusivitate informația, precum și imagini…

- Cadavrele a cel putin 20 de barbati imbracati in haine civile zaceau sambata pe o strada din Bucea, oras la nord-vest de Kiev pe care militarii ucraineni tocmai l-au recucerit de la fortele ruse, a constatat un jurnalist AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…