Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul petrolului din Rusia va ramane competitiv si isi va pastra cota de piata, in pofida estimarilor privind pretul titeiului, a afirmat luni ministrul Energiei, Alexander Novak, transmite Reuters.La o intalnire cu premierul rus Mikhail Mishustin, Alexander Novak a declarat ca pretul titeiului,…

- Mai multe persoane au fost ranite, luni seara, in urma unui accident produs in Prahova, pe DN1A, in coliziune fiind implicate un autoturism și un microbuz in care se aflau noua persoane, transmite, luni, corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova,…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la patru morti in Marea Britanie, a anuntat luni Matt Hancock, ministrul britanic al Sanatatii, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Aici, in Marea Britanie, potrivit datelor existente luni dimineata, sunt 319 cazuri confirmate si,…

- Comisarul general al Garzii Nationale de Mediu, Marioara Gatej, a anuntat ca CET Sud si CET Grozavesti au fost amendate cu 50.000 de lei, respectiv 100.000 de lei, in urma controalelor realizate dupa poluarea din Bucuresti de la inceputul lunii martie.Marioara Gatej a declarat, luni, intr-o…

- Sase detinuti au murit, iar doi gardieni de inchisoare au fost luati ostatici si au fost eliberati in revolte, in Italia, declansate de masuri menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus, intre care si o restrictionare a vizitelor la inchisori, relateaza Reuters.Guvernul italian a decis…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade a avut loc, duminica, la granița de nord-vest a Iranului cu Turcia, potrivit Deutsche Welle. Oficialii de la Ankara au anunțat ca șapte persoane au fost ucise in Turcia, printre care și trei copii, in timp ce autoritațile iraniene inca evalueaza situația.Printre…

- Miercuri noapte au avut loc doua atacuri armate in orasul Hanau, din apropiere de Frankfurt, in care cel putin 8 persoane si-au pierdut viata si alte zeci de persoane au fost ranite grav, relateaza Hotnews.

- Ninsorile, ploile si inundatiile au facut cel putin 132 de morti in Pakistan si Afganistan in ultimele doua saptamani, au declarat marti oficiali din cele doua tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Cel putin 93 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in Pakistan, unde au fost de asemenea…