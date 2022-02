Atenție! Folosiți YouTube și TikTok? Trebuie să știți aceste lucruri Platformele de video TikTok si YouTube sunt serviciile care colecteaza cele mari cantitati de date personale, insa, destinatiile datelor sunt diferite in cele doua cazuri. Un studiu publicat de URL Genius sustine ca YouTube si TikTok colecteaza cele mai multe date despre utilizatorii lor si ca ambele vand, mai departe, datele unor terti. YouTube foloseste datele, in cea mai mare parte, pentru interese proprii, precum urmarirea navigarii online si a datelor de localizare pentru crearea unui profil cat mai fidel, care sa fie folosit pentru targetarea cu reclame relevante. De cealalta parte, TikTok… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

