Atenție! Cireșele nu sunt recomandate copiilor sub doi ani. Avertismentul medicilor Medicii atrag atenția asupra faptului ca cireșele conțin o molecula care promoveaza inflamația și, prin lapte, poate produce complicatii, astfel ca nu sunt recomandate copiilor sub doi ani. Ii ajuta, insa, pe cei care urmeaza diete, le sunt utile hipertensivilor, dar nu sunt indicate celor alergici. Cireșele conțin o mulțime de micronutrienti, vitamine, minerale si antioxidanti, foarte utile in special in sezonul de vara, cand ne simtim epuizati de caldura sau insetati. Fructele sunt compuse, in mare parte, din apa (86,2g la o suta de grame de fructe). Aceasta particularitate le face deosebit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

