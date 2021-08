Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a transmis un mesaj catre autorii atacului de la Kabul, afirmand ca SUA nu vor uita niciodata si nu vor ierta si acestia vor fi vanati, pana vor plati. El a afirmat ca responsabili de atac sunt membri ai grupului ISIS-K.

- Presedintele Joe Biden a promis joi, cu vocea sugrumata de emotie, ca SUA ii vor vana pe autorii exploziilor de langa aeroportul din Kabul si a spus ca a cerut Pentagonului sa dezvolte planuri pentru a-i lovi pe jihadisti, relateaza Reuters si AFP. "Nu va vom ierta, nu vom uita. Va vom vana si va…

- Președintele american Joe Biden va oferi o declarație de presa joi seara de la Casa Alba dupa atacurile teroriste de la amiaza de langa aeroportul internațional din Kabul in care au murit 12 militari americani și cel puțin 60 de civili afgani. Au fost primele pierderi pe care le sufera armata americana…

- Mai multe state au avertizat asupra unui risc crescut de atac terorist la aeroportul international din Kabul si le-au cerut cetatenilor sa evite a calatori in zona respectiva. Australia, SUA si Marea Britanie a emis alerte pentru cetateni, in timp ce oamenii care sunt in afara zonei aeroportului fusesera…

- Ambasada SUA din Kabul le recomanda cetatenilor americani sa nu se deplaseze acum la aeroportul international Hamid Karzai, potrivit unei alerte de securitate transmise miercuri, relateaza Reuters și Agerpres. Cetatenii aflati la deja la poarta Abbey, la portile de est si de nord au primit recomandarea…

- Presedintele Joseph Biden le-a transmis partenerilor din cadrul Grupului tarilor puternic industrializate (G7) ca Statele Unite sunt in grafic pentru a finaliza pe 31 august operatiunile de evacuare din Afganistan, desi sunt elaborate si planuri pentru eventuale situatii urgenta, anunta Casa Alba.…

- De cand presedintele american Joe Biden a anuntat in luna aprilie retragerea trupelor americane din Afganistan, s-a vorbit mult despre modul in care ar putea profita China de oportunitatea de a umple vidul de putere lasat de SUA astfel incat sa-si extinda prezenta si influenta in aceasta tara, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…